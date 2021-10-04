Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с коронавирусом в России
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- РИА Новости
Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Согласно данным на 4 октября, в России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. За всё время пандемии в стране подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.