В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. Накануне сообщалось о 25 769 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.

За сутки выписаны 14 526 человек после COVID-19, за всё время — 6 740 491.

Накануне был выписан 15 391 человек.

За сутки зафиксировано 883 летальных исхода. Накануне в России за сутки скончались 890 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число смертей выросло до 210 801.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.