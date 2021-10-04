В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса

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В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса. Накануне сообщалось о 25 769 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 25 781 случай коронавируса
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

За всё время пандемии в России подтвердили 7 612 317 случаев COVID-19.

За сутки выписаны 14 526 человек после COVID-19, за всё время — 6 740 491.

Накануне был выписан 15 391 человек.

За сутки зафиксировано 883 летальных исхода. Накануне в России за сутки скончались 890 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число смертей выросло до 210 801. 

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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