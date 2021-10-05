В Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в России

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В Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России и считают главной причиной плохих показателей недостаточный уровень вакцинации от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Действительно, это цифры очень плохие... И действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная — это недостаточный уровень вакцинированности», — заявил он на брифинге с журналистами.

По словам Пескова, инфекция «становится злее».

«И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».

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