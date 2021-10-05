В Кремле обеспокоены ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в России
- РИА Новости
«Действительно, это цифры очень плохие... И действительно, это вызывает обеспокоенность. А причина главная — это недостаточный уровень вакцинированности», — заявил он на брифинге с журналистами.
По словам Пескова, инфекция «становится злее».
«И как правило, тяжело болеют и, к сожалению, умирают те, кто не сделал прививку», — добавил пресс-секретарь президента России.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в России «в самом деле крайне напряжённая».