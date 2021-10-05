Мурашко рассказал о запасах вакцин от коронавируса в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства рассказал о запасах вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах.

«Мы сегодня развернули, у нас достаточное количество пунктов вакцинации. Вакцины запасы более чем на два месяца в каждом субъекте Российской Федерации», — сообщил Мурашко.

Согласно данным на 5 октября, в России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 637 427 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.