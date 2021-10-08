В России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 27 550 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 717 356 случаев COVID-19.

Отмечается, что за сутки после выздоровления от коронавируса выписали 20 566 человек, за всё время — 6 819 796. Накануне были выписаны 20 330 человек.

Ранее правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от коронавирусной инфекции.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.