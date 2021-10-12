Минздрав ждёт заключения экспертов по вакцинации детей от COVID-19

Минздрав в течение двух недель получит ответ от группы экспертов по вопросу использования вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.

Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в России.

«Ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мурашко отметил, что молодой возраст не является страховкой от тяжёлого течения коронавируса и осложнений.