Минздрав ждёт заключения экспертов по вакцинации детей от COVID-19

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Минздрав в течение двух недель получит ответ от группы экспертов по вопросу использования вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.
Минздрав ждёт заключения экспертов по вакцинации детей от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в России.

«Ждём заключения, и думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мурашко отметил, что молодой возраст не является страховкой от тяжёлого течения коронавируса и осложнений.

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