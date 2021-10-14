В Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов

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В Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников с 6 по 11 класс до 7 ноября.
В Самарской области продлили дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Как отметили в ведомстве, дистант введён только с одной целью — побыть дома и не контактировать друг с другом, поскольку риск заболеть коронавирусом есть не только в учебном заведении.

«Прогулки с друзьями, поездки в общественном транспорте, посещение торговых центров и людных мест опасны ничуть не меньше», — отмечается в сообщении.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергей Бойцов в беседе с kp.ru рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не всегда являются противопоказанием к вакцинации против COVID-19.

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