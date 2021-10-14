Собянин высказался о возможности введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
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«Мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город всё равно будет жить полноценной жизнью и развиваться», — приводит РИА Новости слова мэра Москвы.
По словам Собянина, Москва адаптировалась к условиям пандемии, и схемы ограничительных мер не сдерживают рост основных отраслей.
При этом, по его словам, в Москве «возможны краткосрочные ограничительные меры», связанные с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что уровень развития промышленности в Москве превысил показатели 2019 года.