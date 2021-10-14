Собянин высказался о возможности введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19

Краткосрочные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в Москве возможны, но они не повлияют на развитие города. Об этом в интервью на канале ТВЦ рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город всё равно будет жить полноценной жизнью и развиваться», — приводит РИА Новости слова мэра Москвы.

По словам Собянина, Москва адаптировалась к условиям пандемии, и схемы ограничительных мер не сдерживают рост основных отраслей.

При этом, по его словам, в Москве «возможны краткосрочные ограничительные меры», связанные с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что уровень развития промышленности в Москве превысил показатели 2019 года.