Уровень развития промышленности в Москве превысил показатели 2019 года

Текущий уровень развития промышленности в Москве превысил показатели, которые фиксировались до начала пандемии коронавируса в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас есть, конечно, отрасли, такие как общественное питание, ресторанный и гостиничный бизнес, — там ситуация похуже. Большинство других отраслей уже перекрыли уровень 2019 года. Это и промышленность, обрабатывающие технологии, строительство, транспорт и так далее», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая сумма займов и субсидий, выданных промышленным предприятиям Москвы с 2012 года, составляет свыше 6,3 млрд рублей.