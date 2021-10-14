Уровень развития промышленности в Москве превысил показатели 2019 года

Короткая ссылка
Текущий уровень развития промышленности в Москве превысил показатели, которые фиксировались до начала пандемии коронавируса в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Уровень развития промышленности в Москве превысил показатели 2019 года
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«У нас есть, конечно, отрасли, такие как общественное питание, ресторанный и гостиничный бизнес, — там ситуация похуже. Большинство других отраслей уже перекрыли уровень 2019 года. Это и промышленность, обрабатывающие технологии, строительство, транспорт и так далее», — цитирует Собянина РИА Новости.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая сумма займов и субсидий, выданных промышленным предприятиям Москвы с 2012 года, составляет свыше 6,3 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить