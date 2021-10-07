Промпредприятиям Москвы выдали более 6,3 млрд рублей субсидий с 2012 года
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Об этом сообщает НСН.
Отмечается, что госпрограмму «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» мэр Сергей Собянин утвердил в 2011 году.
По словам Ефимова, за всё время её действия помощь получили более 100 промышленников.
Так, полученные средства они тратят на покупку нового оборудования, развитие экспорта и возмещение затрат по лизингу.
«Сегодня в Москве работают около 3 тыс. промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют своё производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора», — добавил заммэра.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на сумму 454,91 млн рублей.