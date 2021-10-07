Промпредприятиям Москвы выдали более 6,3 млрд рублей субсидий с 2012 года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая сумма займов и субсидий, выданных промышленным предприятиям Москвы с 2012 года, составляет свыше 6,3 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что госпрограмму «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» мэр Сергей Собянин утвердил в 2011 году.

По словам Ефимова, за всё время её действия помощь получили более 100 промышленников.

Так, полученные средства они тратят на покупку нового оборудования, развитие экспорта и возмещение затрат по лизингу.

«Сегодня в Москве работают около 3 тыс. промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют своё производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора», — добавил заммэра.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на сумму 454,91 млн рублей.