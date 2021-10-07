Промпредприятиям Москвы выдали более 6,3 млрд рублей субсидий с 2012 года

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общая сумма займов и субсидий, выданных промышленным предприятиям Москвы с 2012 года, составляет свыше 6,3 млрд рублей.
Промпредприятиям Москвы выдали более 6,3 млрд рублей субсидий с 2012 года
  • © Пресс-служба департамента экономической политики правительства Москвы

Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что госпрограмму «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» мэр Сергей Собянин утвердил в 2011 году.

По словам Ефимова, за всё время её действия помощь получили более 100 промышленников.

Так, полученные средства они тратят на покупку нового оборудования, развитие экспорта и возмещение затрат по лизингу.

«Сегодня в Москве работают около 3 тыс. промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют своё производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора», — добавил заммэра.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», с начала 2021 года в Татарстане бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на сумму 454,91 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить