В Свердловской области расширили обязательную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«К гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек», — заявили в службе.

Отмечается, что сотрудники перечисленных учреждений должны сделать первую прививку до 15 ноября, вторую — до 15 декабря.

При этом соответствующее решение не распространяется на тех, у кого есть медотвод, кто переболел коронавирусом в течение полугода, а также тех, кто имеет документ, подтверждающий факт болезни, уточняет Life.ru.

Ранее требование об обязательной вакцинации в Свердловской области распространялось в том числе на представителей органов власти и работников сферы обслуживания.