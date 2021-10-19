На Урале заняты более 90% коек для пациентов с COVID-19

Порядка 93% больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в Уральском федеральном округе заняты.

«В федеральном округе развёрнуто 27 тыс. коек, 93% из них заняты», — приводит URA.RU сообщение аппарата полпреда президента России в округе.

В Роспотребнадзоре Свердловской области ранее разъяснили правила допуска посетителей в свободные от COVID-19 зоны.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.