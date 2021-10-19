На Урале заняты более 90% коек для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
«В федеральном округе развёрнуто 27 тыс. коек, 93% из них заняты», — приводит URA.RU сообщение аппарата полпреда президента России в округе.
В Роспотребнадзоре Свердловской области ранее разъяснили правила допуска посетителей в свободные от COVID-19 зоны.
Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.