Роспотребнадзор объяснил правила доступа в COVID-free зоны на Урале

В Свердловской области посетителей свободных от COVID-19 зон будут пускать в них на основании сертификата с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию или перенесённое в последние шесть месяцев заболевание.

«Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции либо после вакцинации, либо после перенесённого в последние шесть месяцев заболевания COVID-19», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что отрицательные результаты ПЦР-тестов не являются основанием для посещения таких зон.

В ведомстве объяснили, что власти региона рассматривают вопрос о введении ограничений на посещение предприятий общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажёрных залов и других организаций с массовым присутствием людей.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.