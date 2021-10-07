Роспотребнадзор объяснил правила доступа в COVID-free зоны на Урале
«Доступ в эти зоны будет возможен для граждан, имеющих иммунитет к новой коронавирусной инфекции либо после вакцинации, либо после перенесённого в последние шесть месяцев заболевания COVID-19», — сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что отрицательные результаты ПЦР-тестов не являются основанием для посещения таких зон.
В ведомстве объяснили, что власти региона рассматривают вопрос о введении ограничений на посещение предприятий общепита, музеев, концертных и выставочных залов, санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажёрных залов и других организаций с массовым присутствием людей.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в качестве альтернативы обязательной вакцинации ряда категорий граждан рассматривается локдаун.