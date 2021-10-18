В Петербурге для посещения мероприятий и общественных мест с 1 ноября введут QR-коды
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Об этом пишет ТАСС.
«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в сообщении.
С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.
Ранее он отметил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По данным издания «Невские новости», за сутки на лечение поступили 396 человек, при этом были выписаны всего 133 пациента.