В Петербурге для посещения мероприятий и общественных мест с 1 ноября введут QR-коды

Мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге с 1 ноября можно будет посещать при предъявлении QR-кодов.

Об этом пишет ТАСС.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесённом заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в сообщении.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в городе контролируемой, но непростой.

Ранее он отметил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По данным издания «Невские новости», за сутки на лечение поступили 396 человек, при этом были выписаны всего 133 пациента.