Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни в России с 30 октября
- РИА Новости
По его словам, предложения, высказанные Голиковой, непростые и вынужденные, но необходимые. Он отметил, что число заболевших растёт и нужно сдержать распространения опасной инфекции.
Мишустин добавил, что практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер.
«С учётом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения... и доложить о них завтра на совещании президента с правительством», — отметил он.
Ранее Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Для некоторых регионов со сложной эпидемиологической ситуацией она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.