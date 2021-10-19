Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни в России с 30 октября

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обратиться к президенту с просьбой ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом.
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни в России с 30 октября
  • РИА Новости

По его словам, предложения, высказанные Голиковой, непростые и вынужденные, но необходимые. Он отметил, что число заболевших растёт и нужно сдержать распространения опасной инфекции. 

Мишустин добавил, что практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер.

«С учётом сегодняшнего обсуждения прошу вас, Татьяна Алексеевна, обобщить все предложения... и доложить о них завтра на совещании президента с правительством», — отметил он.

Ранее Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране из-за ситуации с коронавирусом.

Для некоторых регионов со сложной эпидемиологической ситуацией она предложила предусмотреть нерабочие дни уже с 23 октября.

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