Путин поручил правительству закупить в регионы лекарства для лечения больных COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогие лекарства, которые необходимы для лечения больных COVID-19.
Путин поручил правительству закупить в регионы лекарства для лечения больных COVID-19
  • РИА Новости

«С учётом ранее данных поручений обеспечить... проведение за счёт средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией», — говорится в перечне поручений, опубликованном пресс-службой Кремля.

Также глава государства поручил обеспечить ежесуточный мониторинг доступности лекарств, в том числе медицинского кислорода, для оказания помощи больным.

25 октября в шести регионах России начались нерабочие дни, которые были введены местными властями. Они продлятся до 7 ноября.

Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

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