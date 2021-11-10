Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса
«Вакцинация (от коронавируса. — RT) должна быть обязательной», — заявил Гинцбург в интервью «Российской газете».
По его мнению, для победы над вирусом необходимо, чтобы прививку сделали 70-75% населения страны.
«Для того чтобы это (пандемия COVID-19. — RT) не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — резюмировал Гинцбург.
Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, как усилить эффект от вакцинации.