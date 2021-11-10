Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от коронавируса

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Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о необходимости сделать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции обязательной в России.

«Вакцинация (от коронавируса. — RT) должна быть обязательной», — заявил Гинцбург в интервью «Российской газете».

По его мнению, для победы над вирусом необходимо, чтобы прививку сделали 70-75% населения страны.

«Для того чтобы это (пандемия COVID-19. — RT) не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», — резюмировал Гинцбург.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, как усилить эффект от вакцинации.

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