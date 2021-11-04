В СФ прокомментировали инициативу Росздравнадзора в отношении антипрививочников

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Росздравнадзор обязал сообщать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.

«Росздравнадзор знает, что делает. Это вынужденная мера. Я надеюсь, что она в какой-то степени будет способствовать тому, чтобы у нас отношение к вакцинации в стране в целом и в регионах в частности изменится. Появится понимание того, что сейчас происходит», — сказал депутат.

Ранее Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и следственные органы.

Об этом сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.