В СФ прокомментировали инициативу Росздравнадзора в отношении антипрививочников
- РИА Новости
«Росздравнадзор знает, что делает. Это вынужденная мера. Я надеюсь, что она в какой-то степени будет способствовать тому, чтобы у нас отношение к вакцинации в стране в целом и в регионах в частности изменится. Появится понимание того, что сейчас происходит», — сказал депутат.
Ранее Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и следственные органы.
Об этом сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.