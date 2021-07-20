Онищенко считает преступлением дезинформацию о прививках со стороны врачей

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает преступниками врачей, которые дают необоснованные комментарии о вреде вакцинации.

Так он прокомментировал предложение первого зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

Как отметил Онищенко, врачи, распространяющие информацию о вреде вакцинации, подрывают государство и основу работы, которой занимаются.

«Если дезинформацией занимаются врачи, а я это вижу, причём врачи, не скрывающие, что они врачи. И когда человек, который занимается плоскостопием, так называемый плоскостополог, даёт комментарии о том, что люди лишаются детородной функции, — вот это преступление», — цитирует его «Газета.Ru».

Депутат заявил, что профессионал «не имеет права этого говорить», в противном случае он должен предъявить научные данные.

«Более того, он обвиняет отечественные вакцины. То есть можно это трактовать так: мой коллега, вместо того чтобы подыскивать стельки для человека с плоскостопием, дискредитирует государственную программу, значит, государство сделало вакцины, в которые заложены биочипы, в которые заложено, что он стерилизуется», — сказал Онищенко.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.