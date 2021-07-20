В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования
- РИА Новости
Как подчеркнул Петров, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин.
По словам общественника, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.
Более того, отметил собеседник RT, в России даже возник «чёрный рынок» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.
«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.
По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.