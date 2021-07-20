В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Копия письма на имя министра юстиции Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.
В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования
  • РИА Новости

Как подчеркнул Петров, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о «вреде» вакцин.

По словам общественника, «вдвойне обескураживают» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.

Более того, отметил собеседник RT, в России даже возник «чёрный рынок» продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных. 

«В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — говорится в обращении.

По его мнению, данные меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят «недопустимые явления» в стране.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие для пенсионеров за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19.

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