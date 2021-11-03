«Медвестник»: Росздравнадзор попросил выявлять медиков-антипрививочников

Росздравнадзор попросил территориальные органы ведомства выявлять граждан, которые активно участвуют в антипрививочной кампании и распространяют ложную информацию о вреде вакцинации против COVID-19, сообщает «Медвестник» со ссылкой на копию письма, подлинность которого, как пишет издание, подтвердили в самой службе.

Как говорится в публикации, Росздравнадзор поручил территориальным органам «выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании» и распространяющих фейки о якобы вреде вакцинации.

Уточняется, что информацию о таких гражданах «необходимо передавать в прокуратуру» и «следственные органы субъекта». По информации издания, документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

В частности, служба поручила обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании», пишет портал.

Официальных комментариев Росздравнадзора по данному поводу не приводится.

В июле первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, врачи, которые дают необоснованные комментарии о вреде вакцинации, являются преступниками.

Российский президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с антипрививочниками, призвал прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.