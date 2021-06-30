Путин высказался об антипрививочниках

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал ситуацию с антипрививочниками на фоне пандемии COVID-19.
Путин высказался об антипрививочниках
  • © РИА Новости / POOL

«Всегда есть и всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Таких людей много и не только диссиденты прививочные — их достаточно много и у нас в стране, и за границей», — сказал российский лидер.

Путин призвал в данном случае прислушиваться не к людям, которые «мало чего в этом понимают и пользуются слухами», а к специалистам.

«Ведь это происходит по всему миру», — подчеркнул он.

Как сообщил глава государства, он привился от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной «Спутник V».

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