«Медвестник»: Росздравнадзор обязал сообщать в СК и прокуратуру об антипрививочниках

Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и органы следствия. Об этом сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на документ главы ведомства Аллы Самойловой.

Отмечается, что подлинность письма подтвердили в одном из территориальных органов.

«Информацию о таких гражданах (принимающих участие в антипрививочной кампании. — RT) необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании», а также на граждан, распространяющих фейки о якобы вреде вакцинации.

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, врачи, которые дают необоснованные комментарии о вреде вакцинации, являются преступниками.