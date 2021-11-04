«Медвестник»: Росздравнадзор обязал сообщать в СК и прокуратуру об антипрививочниках
- РИА Новости
Отмечается, что подлинность письма подтвердили в одном из территориальных органов.
«Информацию о таких гражданах (принимающих участие в антипрививочной кампании. — RT) необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта», — говорится в сообщении издания.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор поручил обращать особое внимание на «медработников, принимающих участие в антипрививочной кампании», а также на граждан, распространяющих фейки о якобы вреде вакцинации.
По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, врачи, которые дают необоснованные комментарии о вреде вакцинации, являются преступниками.