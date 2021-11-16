Глава ВОЗ рассказал о причинах увеличения сроков пандемии коронавируса

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса длится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам в сочетании с непоследовательным применением мер общественного здравоохранения.
Глава ВОЗ рассказал о причинах увеличения сроков пандемии коронавируса
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме по безопасности, организованном Республикой Корея. 

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечётким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию», — приводит его слова пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус считает, что это даёт коронавирусу больше пространства для перемещения и мутации.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.

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