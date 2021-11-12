Путин отметил проблему недобросовестной конкуренции в сфере вакцинации от COVID-19

Некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Доступ к вакцинам пока, к сожалению, не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — заявил он в ходе выступления на ежегодном саммите АТЭС.

Путин призвал ВОЗ ускорить процедуру оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов от COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв российского лидера о взаимном признании вакцин.