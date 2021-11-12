«Легче будет возобновить глобальную деловую и туристическую активность»: Путин — о взаимном признании вакцин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в ежегодном саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». В рамках мероприятия планируется обсуждение вопроса постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определение ключевых направлений работы АТЭС на период до 2040 года. RT вёл трансляцию.