Захарова заявила, что глава ВОЗ поблагодарил Россию за призыв о взаимном признании вакцин

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» заявила, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Россию за призыв российского лидера Владимира Путина о взаимном признании вакцин.

«Со стороны руководителя ВОЗ была выражена признательность президенту нашей страны за ту инициативу, с которой он вышел относительно необходимости мер в рамках «двадцатки» о взаимном признании вакцин… Это масштабный шаг будет вперёд», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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