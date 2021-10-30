Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.
Лавров на встрече с главой ВОЗ отметил важность одобрения российских вакцин от COVID-19
  • РИА Новости

«Российская сторона поддержала сохранение за Организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления её потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что находятся на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 20 октября сообщил, что вакцина «Спутник V» будет одобрена ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

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