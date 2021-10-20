В РФПИ рассказали о сроках признания ВОЗ вакцины «Спутник V»
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«Мы ожидаем группу инспекторов (ВОЗ) в ближайшее время в России, и мы ожидаем одобрение (вакцины) ВОЗ в ближайшие пару месяцев», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в РФПИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.