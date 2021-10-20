 В РФПИ рассказали о сроках признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNN сообщил, что вакцина «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие пару месяцев.

«Мы ожидаем группу инспекторов (ВОЗ) в ближайшее время в России, и мы ожидаем одобрение (вакцины) ВОЗ в ближайшие пару месяцев», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в РФПИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.