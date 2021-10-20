РФПИ: ВОЗ возобновила процедуру одобрения «Спутника V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении РФПИ.
РФПИ: ВОЗ возобновила процедуру одобрения «Спутника V»
  • Reuters
  • © Dado Ruvic/Illustration

«ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения «Спутника V» продолжается и вступает в завершающую стадию. Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине», — говорится в Twitter-аккаунте вакцины.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) выразили уверенность, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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