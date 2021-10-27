Разработчик надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ

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Центр им. Гамалеи Минздрава России находится на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения.
Разработчик надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Вопрос с ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России, признания её ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен», — отметил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина «Спутник V» будет одобрена ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

26 октября генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».

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