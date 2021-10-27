Разработчик надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ

Центр им. Гамалеи Минздрава России находится на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Вопрос с ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России, признания её ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен», — отметил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина «Спутник V» будет одобрена ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

26 октября генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».