Разработчик надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ
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- РИА Новости
Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
«Вопрос с ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России, признания её ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен», — отметил он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина «Спутник V» будет одобрена ВОЗ в ближайшие пару месяцев.
26 октября генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».