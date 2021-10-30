Путин призвал страны G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса

Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.

«Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решение G20, доступ к вакцинам и другим жизненно важным лекарствам не могут получить все нуждающиеся страны», — заявил Путин.

По его словам, это происходит из-за неготовности стран «двадцатки» к взаимному признанию препаратов от коронавируса и сертификатов вакцинации.

Российский лидер призвал поручить министерствам здравоохранения государств G20 «проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов».

Ранее президент России заявил о стремлении российской стороны к взаимному признанию прививок от COVID-19.

13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.