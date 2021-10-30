Путин призвал страны G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.
Путин призвал страны G20 ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Хотел бы обратить внимание, что, несмотря на решение G20, доступ к вакцинам и другим жизненно важным лекарствам не могут получить все нуждающиеся страны», — заявил Путин.

По его словам, это происходит из-за неготовности стран «двадцатки» к взаимному признанию препаратов от коронавируса и сертификатов вакцинации.

Российский лидер призвал поручить министерствам здравоохранения государств G20 «проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов».

Ранее президент России заявил о стремлении российской стороны к взаимному признанию прививок от COVID-19.

13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить