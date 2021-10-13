Россия обсудила с ЕС процедуру взаимного признания COVID-сертификатов

Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«11 октября службы Еврокомиссии провели техническое совещание с российскими властями для разъяснения процедуры принятия «решения об эквивалентности» (сертификатов — RT.)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».