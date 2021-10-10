Лавров: в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что договорённость о взаимном признании вакцин от коронавируса между Москвой и Брюсселем до сих пор не достигнута в том числе из-за предвзятого отношения к российским вакцинам.
Лавров: в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19
  • AP

Министр отметил, что Россия достаточно давно ведёт переговоры с Евросоюзом о взаимном признании вакцин.

«Есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим — об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично — предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в вопросе признания вакцины «Спутник V».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

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