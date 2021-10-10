Лавров: в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19
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Министр отметил, что Россия достаточно давно ведёт переговоры с Евросоюзом о взаимном признании вакцин.
«Есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим — об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично — предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Россия сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в вопросе признания вакцины «Спутник V».
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».