Лавров: в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что договорённость о взаимном признании вакцин от коронавируса между Москвой и Брюсселем до сих пор не достигнута в том числе из-за предвзятого отношения к российским вакцинам.

Министр отметил, что Россия достаточно давно ведёт переговоры с Евросоюзом о взаимном признании вакцин.

«Есть самые разные причины, по которым договорённость пока ещё не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но мы видим — об этом наши европейские коллеги не стесняясь говорят публично — предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в вопросе признания вакцины «Спутник V».

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».