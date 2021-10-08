Лавров: работа России с ЕМА по вопросу регистрации «Спутника V» продвинулась

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Россия сотрудничает с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в вопросе признания вакцины «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Лавров: работа России с ЕМА по вопросу регистрации «Спутника V» продвинулась
  • AP

«Мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V». Работа у нас достаточно уже продвинулась: сейчас мы находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы. Важно решать все эти вопросы — вопросы признания, взаимной регистрации вакцин — на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения», — сказал министр на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

Позднее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что разработчики «Спутника V» полагают, что вакцина будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

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