Разработчики «Спутника V» рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября

Короткая ссылка
Разработчики «Спутника V» полагают, что вакцина будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, «довольно активно продвигают процесс».

«С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем тем, что всё-таки вакцина будет признана ВОЗ», — приводит РИА Новости слова Гущина.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить