Разработчики «Спутника V» рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября

Разработчики «Спутника V» полагают, что вакцина будет зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября, сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, «довольно активно продвигают процесс».

«С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем тем, что всё-таки вакцина будет признана ВОЗ», — приводит РИА Новости слова Гущина.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».