Разработчики «Спутника V» рассчитывают на регистрацию вакцины в ВОЗ до конца ноября
По его словам, коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, «довольно активно продвигают процесс».
«С точки зрения того, как я себе представляю, думаю, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь. Думаю, что этот год мы закроем тем, что всё-таки вакцина будет признана ВОЗ», — приводит РИА Новости слова Гущина.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».