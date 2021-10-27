Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию прививок от коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил о стремлении российской стороны к взаимному признанию прививок от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин заявил о стремлении России к взаимному признанию прививок от коронавируса
  • AP

«Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств. Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — заявил он.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с израильским коллегой Ницаном Горовицем по вопросам взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса.

13 октября Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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