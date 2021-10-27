Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19
- AP
«Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — приводит РИА Новости слова пресс-службы Минздрава России.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса.
Ранее агентство со ссылкой на источник в израильском правительстве сообщало, что привитым российской вакциной «Спутник V» туристам могут разрешить въезд в Израиль.