Россия и Израиль обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко провёл переговоры с израильским коллегой Ницаном Горовицем по вопросам взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса.

«Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу», — приводит РИА Новости слова пресс-службы Минздрава России.

Отмечается, что стороны также обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса.

Ранее агентство со ссылкой на источник в израильском правительстве сообщало, что привитым российской вакциной «Спутник V» туристам могут разрешить въезд в Израиль.