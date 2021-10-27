РИА Новости: в Израиле могут одобрить въезд привитым «Спутником V» туристам

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Привитым российской вакциной «Спутник V» туристам могут разрешить въезд в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильском правительстве.
РИА Новости: в Израиле могут одобрить въезд привитым «Спутником V» туристам
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«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — сообщил источник.

По его информации, въезд привитых туристов могут разрешить с 15 ноября. Решение должны утвердить кабмин Израиля или Минздрав.

В августе власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

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