РИА Новости: в Израиле могут одобрить въезд привитым «Спутником V» туристам

Привитым российской вакциной «Спутник V» туристам могут разрешить въезд в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильском правительстве.

РИА Новости

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Константина Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной «Спутник V», — сообщил источник. По его информации, въезд привитых туристов могут разрешить с 15 ноября. Решение должны утвердить кабмин Израиля или Минздрав. В августе власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.