«Не подлежат изоляции»: Роспотребнадзор отменил карантин для привитых от COVID-19 при контакте с заболевшими

Вакцинированные от коронавирусной инфекции либо переболевшие COVID-19 в течение шести месяцев граждане не должны соблюдать 14-дневную изоляцию в случае контакта с инфицированным коронавирусом. Такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ вступает в силу 17 ноября.

Граждане, вакцинированные от коронавирусной инфекции либо переболевшие COVID-19 в течение шести месяцев, не должны соблюдать 14-дневную изоляцию в случае контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Постановление вступает в силу 17 ноября.

«Изоляции (в случае контакта с заболевшим коронавирусом. — RT) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

Там также отмечается, что проводить исследование на коронавирус контактировавших с больными лиц следует на 10—12 день после последнего контакта.

В России за прошедшие сутки было выявлено 36 818 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Санкт-Петербурге (3131), Москве (2606) и Московской области (2043).

За это время полностью выздоровел 34 161 человек, 1240 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 145 912. С начала пандемии в России выздоровели 7 846 448 человек, умерли 257 837 пациентов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе прошедшего накануне заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса отметил, что ситуация с пандемией в стране остаётся напряжённой.

«В ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад. Их удалось сбить в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней», — сообщил он, отметив, что в других регионах по-прежнему остаётся много заболевших.

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Глава кабмина подчеркнул, что большая часть граждан, инфицированных COVID-19 и переносящих заболевание в тяжёлой форме, не прошли вакцинацию. Он также рассказал, что в России на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета составляет 49%, и обратил внимание, что в некоторых регионах темпы вакцинации недостаточны.

«Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста. Сегодня вакцина — это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем», — отметил Мишустин.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах находятся 246 тыс. пациентов с коронавирусом. Всего по стране, по его словам, развёрнуто 295 тыс. коек для больных с COVID-19.

Он также подтвердил, что благодаря режиму нерабочих дней и иным мерам по борьбе с вирусом в стране отмечается снижение общего количества активных случаев заболевания.

«Регистрируется снижение общего количества активных случаев на 7,5%... Ограничительные мероприятия позволили переломить ситуацию», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава также отметил эффективность системы QR-кодов в борьбе с распространением коронавируса. Мурашко подчеркнул, что применение QR-кодов заметно сдерживает заболеваемость COVID-19.

Об эффективности принятых мер также заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что, в частности, введение QR-кодов и приостановка работы крупных ТЦ и общепита позволили стабилизировать эпидситуацию.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«По итогам прошедшей 45-й недели мы впервые видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма... по результатам всех тех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%», — заявила она.

По словам главы ведомства, в 43 субъектах не наблюдается никакого роста заболеваемости, ещё в 33 субъектах есть незначительный рост.

Напомним, ранее кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Кроме того, Минздрав утвердил форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Справка о проведённых профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» согласно приложению №1 к настоящему приказу», — заявили в министерстве.