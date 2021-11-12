Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесли в Думу

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Правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Проекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте внесли в Думу
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства пояснили, что «предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом».

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что ведётся подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов для посещения кафе, магазинов и поездок на транспорте.

Согласно данным на 12 ноября, за сутки в стране зарегистрировано 40 123 случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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