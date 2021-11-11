В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Короткая ссылка
В России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее источник РБК сообщил, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и авиаперелётах.

Замглавы РЖД Евгений Чаркин заявил о готовности внедрить QR-коды для поездок в случае получения соответствующих распоряжений от государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить