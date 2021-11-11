В России готовятся законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

В России идёт подготовка законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее источник РБК сообщил, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и авиаперелётах.

Замглавы РЖД Евгений Чаркин заявил о готовности внедрить QR-коды для поездок в случае получения соответствующих распоряжений от государства.