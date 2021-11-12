В России за сутки выявили 40 123 случая COVID-19
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С начала эпидемии в России подтвердили 8 992 595 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели 33 645 пациентов с коронавирусом, за всё время выписаны после выздоровления 7 720 962 человека.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с российским лидером Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса около 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.
Также она рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.