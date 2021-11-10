Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем в России составляет 48,4%. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%
  • РИА Новости

По её словам, этот показатель складывается из количества переболевших, вакцинированных и ревакцинированных граждан.

«На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%», — отметила Голикова.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что первым компонентом вакцины привиты уже более 62 млн россиян. Он также сказал, что нынешняя волна коронавирусной инфекции COVID-19 распространяется быстрее предыдущих.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что коронавирус начнёт ослабевать после того, как сформируется коллективный иммунитет на уровне не менее 80%.

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