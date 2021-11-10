Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал условие для ослабления коронавируса

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Коронавирус начнёт ослабевать после того, как сформируется коллективный иммунитет на уровне не менее 80%.
Эпидемиолог Роспотребнадзора назвал условие для ослабления коронавируса
  • Reuters

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вирус начнёт ослабевать только после того момента, когда сформируется подушка коллективного иммунитета на уровне не менее 80%», — заявил специалист.

Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, ранее заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, необходимо наращивать вакцинацию, а также «одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней».

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