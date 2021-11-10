Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

По его словам, «последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения».

«Фаза осложнения тоже развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определённые изменения», — цитирует ТАСС министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

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