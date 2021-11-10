Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России
- РИА Новости
По его словам, «последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения».
«Фаза осложнения тоже развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определённые изменения», — цитирует ТАСС министра.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.