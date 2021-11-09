Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

Короткая ссылка
Необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах
  • Reuters

«Для того чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены», — цитирует ТАСС Попову.

Она подчеркнула, что также необходимо ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить