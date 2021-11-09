Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в регионах

Необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для того чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены», — цитирует ТАСС Попову.

Она подчеркнула, что также необходимо ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу.