В Кремле не обсуждают вопрос введения QR-кодов на транспорте

Короткая ссылка
В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле не обсуждают вопрос введения QR-кодов на транспорте
  • Reuters

«В администрации не ведётся никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе всё-таки правительственного штаба, правительственной комиссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение таких мер, как QR-коды, на авиа- и железнодорожном транспорте.

Ранее стало известно, что в Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

Перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет также осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить