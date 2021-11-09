В Кремле не обсуждают вопрос введения QR-кодов на транспорте

В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В администрации не ведётся никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе всё-таки правительственного штаба, правительственной комиссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение таких мер, как QR-коды, на авиа- и железнодорожном транспорте.

Ранее стало известно, что в Татарстане будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода.

Перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет также осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.