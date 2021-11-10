Мурашко: первую прививку от коронавируса сделали более 62 млн человек

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что «на сегодняшний день первым компонентом привиты уже более 62 млн человек, это 53%».
Мурашко: первую прививку от коронавируса сделали более 62 млн человек
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«Но нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител», — цитирует ТАСС министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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