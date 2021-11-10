Мурашко: первую прививку от коронавируса сделали более 62 млн человек

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что «на сегодняшний день первым компонентом привиты уже более 62 млн человек, это 53%».

«Но нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител», — цитирует ТАСС министра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что необходимо сохранять введённые ограничительные меры в регионах России, а также ужесточить контроль за их соблюдением, чтобы эпидемическая ситуация стабилизировалась.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.