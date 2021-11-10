Голикова рассказала о необходимом уровне вакцинации для формирования коллективного иммунитета

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо уже сейчас привить от коронавируса порядка 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

«Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9 (млн. — RT), нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем», — сказала Голикова.

По её словам, в этом случае придётся «снова идти на круг ревакцинации», поскольку показатели коллективного иммунитета не будут изменяться в связи с тем, что у граждан, которые прошли вакцинацию в более ранние сроки, подойдёт срок для проведения ревакцинации.

Она призвала, чтобы все граждане, у которых нет медотвода от вакцинации, привились от COVID-19.

«Потому что на сегодняшний день мы видим, что тяжёлые случаи течения заболевания, граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизнь которых имеет фатальный исход, не вакцинированы», — заявила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе совещания попросил Голикову проинформировать коллег о необходимости своевременного достижения определённого уровня вакцинации. Он отметил, что хотел бы, чтобы российские граждане услышали это.

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